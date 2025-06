Autofahrstadt Chemnitz: Immer mehr zu Fuß, mit Rad und Öffis unterwegs

Studie enthüllt: Erstmals seit Jahrzehnten werden auch in Chemnitz im Alltag die meisten Wege nicht mehr mit Kraftfahrzeugen zurückgelegt.

Das eigene Auto, Motorrad oder Moped verliert in Chemnitz im Alltag offenbar weiter an Bedeutung. Das geht aus der aktuellen Befragung „Mobilität in Städten“ der Technischen Universität Dresden hervor. Demnach wurden zuletzt weniger als die Hälfte der täglichen Wege in der Stadt in erster Linie mit dem sogenannten „Motorisierten...