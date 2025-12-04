Bagger brennt – Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Südring

Die Polizei warnt vor Stau und bittet, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Gegen 13 Uhr ist nach ersten Informationen auf dem Chemnitzer Südring ein Bagger in Flammen aufgegangen. Die Polizei warnt vor Stau zwischen den Einfahrten Reichenhainer und Bernsdorfer Straße. Die stadtauswärtige Richtungsfahrbahn sei gesperrt, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Weites ist zurzeit noch...