Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Bagger brennt – Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Südring

Gegen 13 Uhr fuhr ein Bagger auf dem Südring in stadtauswärtige Richtung und geriet während der Fahrt in Brand.
Gegen 13 Uhr fuhr ein Bagger auf dem Südring in stadtauswärtige Richtung und geriet während der Fahrt in Brand. Bild: Jan Haertel
Gegen 13 Uhr fuhr ein Bagger auf dem Südring in stadtauswärtige Richtung und geriet während der Fahrt in Brand.
Gegen 13 Uhr fuhr ein Bagger auf dem Südring in stadtauswärtige Richtung und geriet während der Fahrt in Brand. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Bagger brennt – Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Südring
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei warnt vor Stau und bittet, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Gegen 13 Uhr ist nach ersten Informationen auf dem Chemnitzer Südring ein Bagger in Flammen aufgegangen. Die Polizei warnt vor Stau zwischen den Einfahrten Reichenhainer und Bernsdorfer Straße. Die stadtauswärtige Richtungsfahrbahn sei gesperrt, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Weites ist zurzeit noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:45 Uhr
2 min.
Plauener Spitzenfest bekommt 2026 einen neuen Auftritt
Mit diesen Bannern wirbt die Stadt bisher für ihr größtes Fest.
Weil das Design für das größte Stadtfest Plauens in die Jahre gekommen ist, wurde es überarbeitet. Welches Detail nicht fehlen durfte und wie der neue Entwurf aussieht.
Claudia Bodenschatz
23.11.2025
1 min.
Flammen im Fußraum: Pkw brennt in Chemnitz völlig aus
Am Samstagnachmittag mussten sich ein Fahrer und sein Beifahrer aus einem brennenden Seat retten.
Erst Brandgeruch, dann Flammen im Auto: Ein Seat-Fahrer und sein Beifahrer sind am Samstagnachmittag in Röhrsdorf gerade noch aus dem Auto gekommen.
Susanne Kiwitter
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
20.11.2025
3 min.
Weiterbau des Chemnitzer Südrings auf der Kippe?
Auf dem Südring in Chemnitz sind jeden Tag Zehntausende Autos unterwegs.
Wenn die seit Jahren andauernden Planungen nicht bald abgeschlossen werden, könnte es für die Verlängerung nach Ebersdorf kein Geld aus Berlin mehr geben, warnt der frühere Bundestagsabgeordnete Detlef Müller (SPD).
Michael Müller
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel