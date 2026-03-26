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Auf der Markersdorfer Straße ist ein Bagger umgekippt.
Auf der Markersdorfer Straße ist ein Bagger umgekippt. Foto: Harry Haertel
Auf der Markersdorfer Straße ist ein Bagger umgekippt.
Auf der Markersdorfer Straße ist ein Bagger umgekippt. Foto: Harry Haertel
Chemnitz
Bagger in Chemnitz umgekippt – Feuerwehr eilt zur Hilfe
Von Harry Härtel und Denise Märkisch
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Auf der Markersdorfer Straße in Chemnitz ist ein Baggerfahrer auf einem Privatgrundstück in eine missliche Lage gekommen.

Ein Klein-Bagger liegt auf der Seite. Ob sich zum Zeitpunkt noch eine Person in dem Fahrerhäuschen befindet, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr wurde gerufen, um zu helfen. Passiert ist das am Donnerstagnachmittag auf der Markersdorfer Straße. Auch ein Krankenwagen und die Polizei sollen vor Ort gewesen sein. Nach ersten Informationen war der...
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