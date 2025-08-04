Bahnstrecke Chemnitz – Leipzig: So läuft die neue RE-6-Lösung

Nach über drei Monaten mit verminderter Kapazität sind teils neue Wagen im Einsatz. Für Verspätungen sorgt derzeit aber vor allem das Warten auf eine andere Bahnlinie.

Von Ende März bis Mitte Juli musste im RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig der erste Wagen gesperrt werden. Dieselabgase zogen über die Lüftung in den Fahrgastraum. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) in Bonn untersagte die Nutzung des vordersten der drei Wagen, weil für die Reisenden Gesundheitsgefahr bestand.