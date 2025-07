Bald höhere Mieten in Chemnitz? Das sagen die Großvermieter

In Chemnitz ist Wohnen so erschwinglich wie in kaum einer anderen Großstadt. Doch auch hier steigen die Mietpreise. Was planen die GGG und die großen Genossenschaften?

Wie lange bleibt in Chemnitz das Wohnen noch preiswert? Ein neuer Mietspiegel, der in diesem Monat in Kraft getreten ist, weckt in vielen Haushalten die Befürchtung, die nächste Mieterhöhung werde womöglich nicht lange auf sich warten lassen. Zumal Marktbeobachter davon ausgehen, dass ein solcher Schritt zumindest rein rechtlich für einen...