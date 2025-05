Balkonbrand in Chemnitzer Elfgeschosser: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In dem Hochhaus leben Dutzende Mieter. Nun ermittelt die Polizei.

Im Chemnitzer Stadtteil Morgenleite hat ein Feuer auf dem Balkon einer Wohnung in einem Hochhaus einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Brand am Mittwochabend nach 18 Uhr an der Bruno-Granz-Straße ausgebrochen. Der Mieter, ein 72-jähriger Mann, sei zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen. Die...