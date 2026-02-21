MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ballett „Der blaue Vogel oder Die Suche nach dem Glück“ erneut im Chemnitzer Opernhaus zu sehen

Foto: Ida ZENNA/Theater Chemnitz
Foto: Ida ZENNA/Theater Chemnitz Bild: Ida ZENNA.www.zenna.de....Ida ZE
Foto: Ida ZENNA/Theater Chemnitz
Foto: Ida ZENNA/Theater Chemnitz Bild: Ida ZENNA.www.zenna.de....Ida ZE
Chemnitz
Ballett „Der blaue Vogel oder Die Suche nach dem Glück“ erneut im Chemnitzer Opernhaus zu sehen
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 22. Februar kommt das Ballett von Sabrina Sadowska auf die Bühne. Es rückt bedeutende Frauen an der Seite eines erfolgreichen Lyrikers in den Fokus.

Chemnitz.

Auf die Bühne im Chemnitzer Opernhaus kommt am Sonntag, 22. Februar um 16 Uhr ein weiteres Mal das Ballett „Der blaue Vogel oder Die Suche nach dem Glück“ von Sabrina Sadowska nach Maurice Maeterlinck (im Bild ein Szenenfoto). Es nimmt Ballettfreunde mit zu einer Geburtstagsparty, die die Sängerin und Schauspielerin Georgette Leblanc gibt. Unter den Gästen sind Oscar Wilde, Stéphane Mallarmé, Claude Debussy, Sarah Bernhardt und natürlich auch Maurice Maeterlinck, mit dem Leblanc seit längerem liiert ist. Der erfolgreiche belgische Dramatiker, Lyriker und Literatur-Nobelpreisträger schenkt ihr sein neues Theaterstück „Der blaue Vogel“, das in ihren Träumen lebendig wird. (gp). Foto: Ida Zenna/Theater Chemnitz

Informationen zu weiteren Aufführungen des Balletts stehen im Internet. Tickets gibt es auch in den „Freie Presse“-Shops. www.theater-chemnitz.de

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
01.11.2025
2 min.
Ballett „Cinderella“ auf der Chemnitzer Opernhausbühne
Einen bekannten Stoff hat Ballettdirektorin Sabrina Sadowska in die 1950er-Jahre verlegt. Am 2. November ist die Aufführung erneut zu sehen.
Galina Pönitz
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
26.10.2025
5 min.
„Der blaue Vogel“: Sabrina Sadowskas bildgewaltige Suche nach dem Glück im Chemnitzer Opernhaus
Natalia Krekou und Jean-Blaise Druenne im Ballett „Der blaue Vogel“ in der Oper Chemnitz.
Premiere für das Ballett „Der blaue Vogel oder Die Suche nach dem Glück“ nach Maurice Maeterlinck – langer Applaus für ein etwas zu langes Stück.
Matthias Zwarg
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
Mehr Artikel