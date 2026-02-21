Ballett „Der blaue Vogel oder Die Suche nach dem Glück“ erneut im Chemnitzer Opernhaus zu sehen

Am 22. Februar kommt das Ballett von Sabrina Sadowska auf die Bühne. Es rückt bedeutende Frauen an der Seite eines erfolgreichen Lyrikers in den Fokus.

Chemnitz. Auf die Bühne im Chemnitzer Opernhaus kommt am Sonntag, 22. Februar um 16 Uhr ein weiteres Mal das Ballett „Der blaue Vogel oder Die Suche nach dem Glück“ von Sabrina Sadowska nach Maurice Maeterlinck (im Bild ein Szenenfoto). Es nimmt Ballettfreunde mit zu einer Geburtstagsparty, die die Sängerin und Schauspielerin Georgette Leblanc gibt. Unter den Gästen sind Oscar Wilde, Stéphane Mallarmé, Claude Debussy, Sarah Bernhardt und natürlich auch Maurice Maeterlinck, mit dem Leblanc seit längerem liiert ist. Der erfolgreiche belgische Dramatiker, Lyriker und Literatur-Nobelpreisträger schenkt ihr sein neues Theaterstück „Der blaue Vogel“, das in ihren Träumen lebendig wird. (gp). Foto: Ida Zenna/Theater Chemnitz

