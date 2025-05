Bar in der Chemnitzer Innenstadt geschlossen: Was hinter dem plötzlichen Aus von „Ponytail“ steckt

Seit mehr als sechs Jahren gibt es die Kneipe in der City. Nun hat sie geschlossen. Mit „Freie Presse“ sprach Inhaber Lars Höppe über die Hintergründe. Ganz aufgeben will er aber noch nicht.

Die Bars in der Chemnitzer Innenstadt sind rar. „Ponytail“ war eine der wenigen Anlaufstellen für einen Drink am späten Abend. Wenn die Buden des Weihnachtsmarktes schlossen, der Restaurantbesuch beendet oder Clubbesuch noch auf sich warten ließ, war die Bar am Getreidemarkt eine der beliebten Adressen. Ab sofort ist sie geschlossen....