Bauernprotest in Chemnitz: Die ersten Traktoren erreichen die Innenstadt

Landwirte aus der Region demonstrieren am heutigen Montag gegen Pläne der Bundesregierung. Immer mehr Traktoren kommen an die Brückenstraße im Zentrum.

Ein Protest mit Ansage: Seit den Morgenstunden sind Landwirte aus Chemnitz und der Region auf den Weg in die Innenstadt, um in Chemnitz gemeinsam zu protestieren. Anlass sind die Pläne der Bundesregierung, Steuervergünstigungen für Agrardiesel sowie land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge abzuschaffen. Auch in anderen Städten wie Berlin kommt...