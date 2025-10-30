Baum fällt auf Wohnhaus: Strom weg und Feuerwehr im Einsatz

Am Vormittag wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde gemessen.

In Chemnitz haben Folgen des herbstlichen Wetters am Donnerstag die Feuerwehr beschäftigt. Am Vormittag sind im Stadtgebiet Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde und mehr registriert worden. An der Zeppelinstraße in Schönau knickte auf einem Privatgrundstück eine große Birke um und fiel auf das Dach eines angrenzenden...