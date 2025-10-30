Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Baum fällt auf Wohnhaus: Strom weg und Feuerwehr im Einsatz

In Chemnitz-Schönau stützte eine Birke auf ein Wohnhaus.
In Chemnitz-Schönau stützte eine Birke auf ein Wohnhaus. Bild: Jan Härtel
In Chemnitz-Schönau stützte eine Birke auf ein Wohnhaus.
In Chemnitz-Schönau stützte eine Birke auf ein Wohnhaus. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Baum fällt auf Wohnhaus: Strom weg und Feuerwehr im Einsatz
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Vormittag wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde gemessen.

In Chemnitz haben Folgen des herbstlichen Wetters am Donnerstag die Feuerwehr beschäftigt. Am Vormittag sind im Stadtgebiet Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde und mehr registriert worden. An der Zeppelinstraße in Schönau knickte auf einem Privatgrundstück eine große Birke um und fiel auf das Dach eines angrenzenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:30 Uhr
3 min.
Halloween-Bilanz: Feuerwerk und nagelgespickte Schokolade
Halloween wird auch in Deutschland gefeiert.
Als Gruselgestalten verkleidet zogen Menschen durch die Straßen und feierten bis zum Morgen. Auch die Polizei war im Einsatz. Eine erste Bilanz.
08:00 Uhr
3 min.
"Glücksatlas": Sachsen so zufrieden wie vor der Pandemie
Laut "Glücksatlas" 2025 sind die Sachsen zufriedener als im Vorjahr. (Symbolbild)
Die Sachsen sind so zufrieden wie lange nicht mehr. Wo der Freistaat im bundesweiten Ranking glänzt und wo er noch hinterherhinkt, zeigt der "Glücksatlas" 2025.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
22.10.2025
3 min.
Militärflieger donnert im Zickzack-Kurs übers Erzgebirge: Das steckt dahinter
In Kreisen und Schlangenlinien ist ein Militärflugzeug über der Region unterwegs gewesen.
Ein Kampfflugzeug hat jetzt für Aufsehen im Erzgebirge gesorgt. Die Maschine flog vergleichsweise tief und mit ungewöhnlichem Kurs. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr erklärt, was dahintersteckt.
Jürgen Freitag
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
Mehr Artikel