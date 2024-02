Baumesse Chemnitz: Holzhäuser im Trend

Matthias und Andrea Wienhold informieren sich bei Vincent Katterwé (rechts), Mitarbeiter in der Mühlauer Tischlerei und Holzbau Gmbh von Bernd Tischer, über Häuser, die in Holztafelbauweise errichtet werden. Das Ehepaar aus Annaberg-Buchholz möchte sein Haus verkaufen und in ein kleineres ziehen. Bild: Toni Söll