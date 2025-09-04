Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Baumfällung in Chemnitz erneut vereitelt: Anwohner rufen die Polizei

Herbeigerufene Polizeibeamte im Gespräch mit der Baumfällfirma.
Herbeigerufene Polizeibeamte im Gespräch mit der Baumfällfirma. Bild: Jan Haertel
Herbeigerufene Polizeibeamte im Gespräch mit der Baumfällfirma.
Herbeigerufene Polizeibeamte im Gespräch mit der Baumfällfirma. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Baumfällung in Chemnitz erneut vereitelt: Anwohner rufen die Polizei
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch im zweiten Anlauf mussten Spezialisten wieder abrücken. Anwohner zeigen sich entsetzt. Sie vermuten, es sollen Fakten geschaffen werden.

Am Rande des Chemnitzer Stadtzentrums haben Anwohner zum zweiten Mal die Fällung eines etwa 100 Jahre alten Baumes verhindert. Mitarbeiter von Spezialunternehmen hätten nach mehrstündigen Gesprächen am Mittag wieder abrücken müssen, heißt es aus der Nachbarschaft. Anlieger hatten zuvor den Baum erneut besetzt und die Polizei gerufen, um die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
2 min.
Baum in Chemnitz besetzt: Anwohner verhindern Fällung
Professionell ausgestattet, hat sich ein Anwohner im Baum verschanzt.
Ein 100 Jahre alter Ahornbaum sollte am Montag abgetragen werden. Der Auftraggeber sieht in ihm eine drohende Gefahr. Nachbarn fühlen sich übergangen.
Michael Müller
27.08.2025
2 min.
Nach Baum-Besetzung in Chemnitz: Wie urteilen die Behörden der Stadt?
Ein Baumkletterer hatte sich am Montag in die Krone begeben, um die Fällung zu verhindern.
Im Streit um den Erhalt eines 100 Jahre alten Ahorns stehen die Zeichen auf Konfrontation. Nun schaltet sich eine Grünen-Politikerin ein.
Michael Müller
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
Mehr Artikel