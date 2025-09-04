Baumfällung in Chemnitz erneut vereitelt: Anwohner rufen die Polizei

Chemnitz
Auch im zweiten Anlauf mussten Spezialisten wieder abrücken. Anwohner zeigen sich entsetzt. Sie vermuten, es sollen Fakten geschaffen werden.
Am Rande des Chemnitzer Stadtzentrums haben Anwohner zum zweiten Mal die Fällung eines etwa 100 Jahre alten Baumes verhindert. Mitarbeiter von Spezialunternehmen hätten nach mehrstündigen Gesprächen am Mittag wieder abrücken müssen, heißt es aus der Nachbarschaft. Anlieger hatten zuvor den Baum erneut besetzt und die Polizei gerufen, um die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.