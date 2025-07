Baustelle Unritzstraße in Chemnitz: Was sich für Besucher des DRK-Krankenhauses in Rabenstein ändert - Neu: Beginn am Dienstag statt Freitag

Seit März wird auf der Unritzstraße im Westen der Stadt gebaut. Jetzt beginnt ein neuer Bauabschnitt. Damit ändert sich die Anfahrt zum Krankenhaus in Chemnitz-Rabenstein.

Wer zum Kreißsaal in der Geburtsklinik vom DRK-Krankenhaus in Rabenstein will, muss wissen, wo es lang geht, und kann nicht noch lange suchen, wenn die Gebärdende schon in den Wehen liegt. Schon seit März gilt dort in dem Fall: Der Kreißsaal ist nur über die Riedstraße erreichbar. Das bleibt zunächst so.