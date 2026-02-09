MENÜ
  • Baustellen in Chemnitz: Auf der Reichsstraße wird ein neuer Blitzer aufgebaut

Dieser Blitzer zieht auf die Reichsstraße um. Bild: Toni Söll
Dieser Blitzer zieht auf die Reichsstraße um. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Baustellen in Chemnitz: Auf der Reichsstraße wird ein neuer Blitzer aufgebaut
Von unserer Redaktion
Vollsperrung in der Weigandstraße und Einschränkung auf der Reichsstraße. Die Übersicht zeigt die Engstellen in Chemnitz ab dieser Woche. Unter anderem wird auch eine Litfaßsäule auf der Erfenschlager Straße demontiert.

Annaberger Straße (neu) zwischen Scheffelstr. und Zöblitzer Str. Einschränkung wegen Neubau eines Mischwasser-Entlastungsbauwerkes ab Montag, 9. Februar bis 30. November. Umleitung für Auffahrt Südring: Scheffelstr. und Helbersdorfer Str.
