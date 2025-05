Bedroht, beleidigt, bespuckt: Wie ein Trio in Chemnitz die Polizei beschäftigte

Es geht um Diebstahl, Sachbeschädigung und Angriff auf Polizisten. Ein Polizeieinsatz am Mittwoch in der Chemnitzer City endete mit mehreren Ermittlungsverfahren. Ein junger Libyer musste in eine Klinik eingewiesen werden.

Drei mutmaßliche Diebe haben am Mittwoch die Polizei auf Trab gehalten. Zuerst wurden die Beamten 17.45 Uhr in ein Lokal am Markt gerufen, weil das Trio dort augenscheinlich einen Rucksack gestohlen hatte. Einem Hinweis folgend, fanden die Polizisten die Diebe im nächsten Lokal. Ein Libyer (18) versuchte zu flüchten; die Polizei stellte ihn wie... Drei mutmaßliche Diebe haben am Mittwoch die Polizei auf Trab gehalten. Zuerst wurden die Beamten 17.45 Uhr in ein Lokal am Markt gerufen, weil das Trio dort augenscheinlich einen Rucksack gestohlen hatte. Einem Hinweis folgend, fanden die Polizisten die Diebe im nächsten Lokal. Ein Libyer (18) versuchte zu flüchten; die Polizei stellte ihn wie...