Bei 35 Grad vermisst: Polizei fahndet nach Senior aus Chemnitz

Wer hat Paul Herbert S. gesehen? Die Polizei sucht seit Montagvormittag nach dem 73-Jährigen. Der Mann hat laut Mitteilung an dem Tag um 10 Uhr eine Pflegeeinrichtung an der Straße Am Heim in Altendorf verlassen und ist seither nicht zurückgekehrt. Die bisherige Suche blieb erfolglos. Der 73-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage...