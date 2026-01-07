Bei der Chemnitzer Reisemesse liegt am Wochenende die Welt zu Füßen

Chemnitz
Die „Reisen & Caravaning“ gibt am Wochenende den Startschuss in das Chemnitzer Messejahr. An 80 Ständen können die Besucher ihre Reise planen. Auch Probeliegen ist möglich.
Wer bei der Chemnitzer Messe „Reisen & Caravaning“ am Wochenende die Namen der Reiseländer liest, dem dürfte bei den winterlichen Temperaturen in Deutschland gleich viel wärmer werden: Südafrika, Oman, Vietnam – ferne Länder mit weiten Stränden, Palmen und einer bunten Tier- und Pflanzenwelt werden vorgestellt, genau wie Nahziele wie...
