Beinahe Stillstand an einem Tag im Finanzamt Chemnitz-Süd: Was am 4. Juni los ist

In drei Wochen wird der Service im Finanzamt kurzzeitig stark eingeschränkt sein. Selbst E-Mails werden erst mit Verzögerung bearbeitet.

Chemnitz.

Wer am 4. Juni seinen lange aufgeschobenen Termin beim Finanzamt Chemnitz-Süd an der Paul-Bertz-Straße abhaken wollte, sollte umplanen. An diesem Tag ist die arbeitsfähig stark eingeschränkt. Grund: Die IT-Systeme werden umgestellt. Das Finanzamt bleibt für Besucher geschlossen. An der Informations- und Annahmestelle können dennoch Steuererklärungen und Anträge abgegeben, Vordrucke abgeholt und allgemeine Fragen geklärt werden. Während der Öffnungszeiten ist das Amt auch telefonisch erreichbar. Aber: Auskünfte zu persönlichen Steuerkonten können an diesem Tag nicht gegeben werden. E-Mails werden erst nach Abschluss der Umstellung bearbeitet. „Es ist eine sehr umfangreiche Systemumstellung“, so Amtsleiter Joachim Fladerer. (aed)