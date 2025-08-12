Beliebte Brücke in Chemnitz noch für Wochen gesperrt

Chemnitz
Die Arbeiten an einer Überführung am Ursprung des Flusses Chemnitz dauern länger als geplant. Woran liegt’s?
In Chemnitz müssen sich Fußgänger und Radfahrer im Süden der Stadt weiterhin auf Umwege einrichten. Eine seit geraumer Zeit gesperrte Brücke nahe der ehemaligen Haltestelle Altchemnitz – einem beliebten Treffpunkt für Ausflügler und Berufspendler – steht ihnen noch auf Wochen hinaus nicht zur Verfügung.
