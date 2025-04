Beliebter Radweg im Westen von Chemnitz: Wann erfolgt der Ausbau nach Grüna?

Die Radroute soll einst vom Küchwald nach Wüstenbrand führen, endet derzeit aber noch in Rabenstein. Für den Weiterbau steht nun der Plan. Hinter dem steht allerdings auch ein Fragezeichen.

Wer im Chemnitzer Westen mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann seit Sommer 2023 einen der am besten ausgebauten Radwege in der Stadt nutzen. Vom ehemaligen Güterbahnhofsgelände in Altendorf reicht die Route bis Rabenstein. Im Moment ist sie auf halber Strecke wegen des Baus einer Brücke unterbrochen; Radfahrer müssen einen Umweg entlang der...