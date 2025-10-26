Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Beliebtes Angebot für Chemnitzer Kinder: So geht es mit dem offenen Sportsonntag weiter

Hanna Drechsler (5) mit Übungsleiterin Ellen Keil (links) und Mutter Isabelle beim Balancieren.
Hanna Drechsler (5) mit Übungsleiterin Ellen Keil (links) und Mutter Isabelle beim Balancieren. Bild: Toni Söll
Hanna Drechsler (5) mit Übungsleiterin Ellen Keil (links) und Mutter Isabelle beim Balancieren.
Hanna Drechsler (5) mit Übungsleiterin Ellen Keil (links) und Mutter Isabelle beim Balancieren. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Beliebtes Angebot für Chemnitzer Kinder: So geht es mit dem offenen Sportsonntag weiter
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jeden Sonntag öffnen mehrere Sporthallen der Stadt ihre Türen für die jüngsten Chemnitzerinnen und Chemnitzer. Doch nach fünf Jahren endet die bisherige Finanzierung.

Sonntagvormittag in Chemnitz: Während es in vielen Wohnungen noch nach Kaffee und Brötchen duftet, herrscht in einigen Schulsporthallen der Stadt bereits buntes Gewusel. Da balancieren Jungen und Mädchen über Balken, klettern an Hängeseilen, probieren sich am Barren aus. Unter Anleitung junger Trainer, die sich mit Sport und Bewegung gut...
