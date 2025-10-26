Beliebtes Angebot für Chemnitzer Kinder: So geht es mit dem offenen Sportsonntag weiter

Jeden Sonntag öffnen mehrere Sporthallen der Stadt ihre Türen für die jüngsten Chemnitzerinnen und Chemnitzer. Doch nach fünf Jahren endet die bisherige Finanzierung.

Sonntagvormittag in Chemnitz: Während es in vielen Wohnungen noch nach Kaffee und Brötchen duftet, herrscht in einigen Schulsporthallen der Stadt bereits buntes Gewusel. Da balancieren Jungen und Mädchen über Balken, klettern an Hängeseilen, probieren sich am Barren aus. Unter Anleitung junger Trainer, die sich mit Sport und Bewegung gut...