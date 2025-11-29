Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bergparade in Chemnitz: Ein echter Bergmann erzählt, was ihn motiviert

Einer von 1100 Teilnehmern der Chemnitzer Bergparade: Thomas Handrack hat einst selbst unter Tage gearbeitet.
Tausende Zuschauer säumten die Parade. Die Strecke führte vom Theaterplatz über die Straße der Nationen zur Brückenstraße und auf dem selben Weg zurück.
Unter den Teilnehmern waren auch Gäste aus der Tschechischen Bergstadt Stříbro (dt. Mies): Barbora Petrusova (links) als Figur „Apollonia Nove“ und Anezka Raspasova als Figur „Solles Chodov“.
Chemnitz
Bergparade in Chemnitz: Ein echter Bergmann erzählt, was ihn motiviert
Von Benjamin Lummer
Rund 1100 Bergleute haben sich am Samstag an der Bergparade beteiligt. Viele von ihnen dürften Bergwerke nur von Besuchen kennen. Einige haben indes unter Tage geschuftet – so wie Thomas Handrack aus Aue.

Man könnte sein Wochenende auf dem Sofa verbringen. Oder mit einem Glühwein in der Hand auf dem Weihnachtsmarkt. Oder aber, man steigt am Samstagvormittag in den Bus nach Chemnitz, absolviert dort Bergparade Nummer eins, fährt weiter nach Oelsnitz um ein zweites Mal in Uniform und mit Grubenlampe zu laufen. Und am Sonntag geht‘s dann nach...
