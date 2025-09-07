Berühmter Autotuner bei Opel-Treffen in Chemnitz zu Gast

Chemnitz
Über 550.000 Fahrzeuge wurden bisher in den Werkstätten von Irmscher aufgemotzt. Was bisher kaum jemand wusste: Der Firmengründer kommt aus Hartmannsdorf, wo der heutige Geschäftsführer deshalb oft zu Besuch war.
Für Toni Zillmann ist es ein Volltreffer, dass er bereits beim vierten Opel-Treffen in Chemnitz einen Hochkaräter präsentieren kann. Mit der Firma Irmscher war der wichtigste Opel-Autotuner bei der Veranstaltung am Sonntag auf dem Parkplatz des Chemnitz-Centers dabei.
