Beschlossene Sache: Chemnitz schließt noch mehr Kitas

CDU und AfD haben im Stadtrat den Weg für die umstrittenen Pläne freigemacht. Fachleute befürchten, dass damit bis zu zwölf Einrichtungen vor dem Aus stehen.

Diese Entscheidung wird in Chemnitz noch für Diskussionen sorgen: Bis zum Jahr 2030 werden in der Stadt weitere gut 1000 Plätze in Kindertagesstätten gestrichen - zusätzlich zu den etwa 1000 Plätzen, deren Aus bereits im vergangenen Jahr beschlossen wurde. Das hat der Stadtrat am Mittwoch mit den Stimmen von CDU, FDP und der AfD entschieden.