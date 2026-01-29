MENÜ
  Beschlossene Sache: Chemnitz schließt noch mehr Kitas

Dieser Kindergarten in Chemnitz-Glösa steht bereits vor dem Aus. Weitere sollen in den kommenden Jahren folgen, weil es in der Stadt immer weniger Kinder gibt.
Dieser Kindergarten in Chemnitz-Glösa steht bereits vor dem Aus. Weitere sollen in den kommenden Jahren folgen, weil es in der Stadt immer weniger Kinder gibt. Bild: Andreas Seidel
Die Anzahl der Geburten geht in Chemnitz seit Jahren immer weiter zurück.
Die Anzahl der Geburten geht in Chemnitz seit Jahren immer weiter zurück. Bild: Tilo Steiner
Hält die Kita-Schließungen für richtig: AfD-Stadtrat Lars Franke.
Hält die Kita-Schließungen für richtig: AfD-Stadtrat Lars Franke. Bild: Harry Haertel/Archiv
Beschlossene Sache: Chemnitz schließt noch mehr Kitas
Von Michael Müller
CDU und AfD haben im Stadtrat den Weg für die umstrittenen Pläne freigemacht. Fachleute befürchten, dass damit bis zu zwölf Einrichtungen vor dem Aus stehen.

Diese Entscheidung wird in Chemnitz noch für Diskussionen sorgen: Bis zum Jahr 2030 werden in der Stadt weitere gut 1000 Plätze in Kindertagesstätten gestrichen - zusätzlich zu den etwa 1000 Plätzen, deren Aus bereits im vergangenen Jahr beschlossen wurde. Das hat der Stadtrat am Mittwoch mit den Stimmen von CDU, FDP und der AfD entschieden.
