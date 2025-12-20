Betreiber äußert sich: Chemnitzer Klosterweihnacht bleibt nun doch erhalten

Chemnitz
Das Aus für kommendes Jahr schien schon besiegelt. Nun akzeptiert der Marktbetreiber doch einen Kompromissvorschlag des Rathauses. Er bleibt, zieht nächstes Jahr aber um.
Auch beim Weihnachtsmarkt im kommenden Jahr wird es einen Mittelaltermarkt geben. Das hat der Betreiber der sogenannten Klosterweihnacht am Samstagmittag mitgeteilt. „Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt wird bleiben!“, schrieb Henri Bibow in einer Stellungnahme.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.