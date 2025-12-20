Betreiber äußert sich: Chemnitzer Klosterweihnacht bleibt nun doch erhalten

Das Aus für kommendes Jahr schien schon besiegelt. Nun akzeptiert der Marktbetreiber doch einen Kompromissvorschlag des Rathauses. Er bleibt, zieht nächstes Jahr aber um.

Auch beim Weihnachtsmarkt im kommenden Jahr wird es einen Mittelaltermarkt geben. Das hat der Betreiber der sogenannten Klosterweihnacht am Samstagmittag mitgeteilt. „Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt wird bleiben!", schrieb Henri Bibow in einer Stellungnahme.