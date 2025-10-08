Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Betrüger zocken bei Chemnitzer 16.000 Euro ab

Die Täter nahmen per SMS Kontakt zu ihrem Opfer in Chemnitz auf.
Die Täter nahmen per SMS Kontakt zu ihrem Opfer in Chemnitz auf. Bild: Robert Günther/dpa-tmn
Chemnitz
Betrüger zocken bei Chemnitzer 16.000 Euro ab
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Ein Mann aus Chemnitz ist am Montagabend Opfer von Betrügern geworden. Die Masche ist eine, vor der die Polizei schon oft gewarnt hat.

Die Betrüger gaben sich als Bankmitarbeiter aus und schrieben ihr Opfer zunächst per SMS an. In mehreren Textnachrichten gaukelten sie dem 44-Jährigen am Montagabend gegen 18.40 Uhr vor, es habe auffällige Kontobewegungen gegeben. Es folgte eine Telefonnummer. Der Mann rief an, um angeblich widerrechtliche Abbuchungen stornieren zu können, so...
