Betrüger zocken bei Chemnitzer 16.000 Euro ab

Chemnitz
Ein Mann aus Chemnitz ist am Montagabend Opfer von Betrügern geworden. Die Masche ist eine, vor der die Polizei schon oft gewarnt hat.
Die Betrüger gaben sich als Bankmitarbeiter aus und schrieben ihr Opfer zunächst per SMS an. In mehreren Textnachrichten gaukelten sie dem 44-Jährigen am Montagabend gegen 18.40 Uhr vor, es habe auffällige Kontobewegungen gegeben. Es folgte eine Telefonnummer. Der Mann rief an, um angeblich widerrechtliche Abbuchungen stornieren zu können, so...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.