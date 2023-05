Beyerstraße ab Freitag gesperrt - Busse werden umgeleitet

Bis Juli soll die Fahrbahn und eine Brücke in Schloßchemnitz gebaut werden. Das betrifft die Buslinien 31 und 82.

Chemnitz. Wegen Instandsetzungsarbeiten am Fahrbahnbelag und an einer Brücke kommt es ab Freitagvormittag bis zum 12. Juli zu einer Vollsperrung der Beyerstraße. Die Buslinien 31 und 82 werden in dieser Zeit umgeleitet.

Die Busse biegen nach der Barbarossastraße in die Limbacher Straße ein und fahren dann über die Fritz-Matschke-Straße und die Paul-Jäkel-Straße. (cma)