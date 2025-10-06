BGH bestätigt: Chemnitzer muss nach Missbrauch von mindestens sechs Mädchen in Sicherungsverwahrung

Das Urteil gegen den 37-Jährigen, der eine 13-Jährige schwängerte, fiel bereits im Januar. Ein Gutachter hatte befürchtet, dass der Vergewaltiger wieder zuschlägt, sollte er frei kommen.

Das Urteil gegen einen 37-jährigen Kinderschänder aus Chemnitz ist rechtskräftig. Wie der Bundesgerichtshof auf Nachfrage der „Freien Presse" mitteilt, habe die Kammer die Revision einstimmig als unbegründet betrachtet und sie daher verworfen. Der Mann muss nun wegen zehn Fällen unterschiedlicher Sexualverbrechen an einer Minderjährigen...