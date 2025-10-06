BGH bestätigt: Chemnitzer muss nach Missbrauch von mindestens sechs Mädchen in Sicherungsverwahrung

Chemnitz
Das Urteil gegen den 37-Jährigen, der eine 13-Jährige schwängerte, fiel bereits im Januar. Ein Gutachter hatte befürchtet, dass der Vergewaltiger wieder zuschlägt, sollte er frei kommen.
Das Urteil gegen einen 37-jährigen Kinderschänder aus Chemnitz ist rechtskräftig. Wie der Bundesgerichtshof auf Nachfrage der „Freien Presse“ mitteilt, habe die Kammer die Revision einstimmig als unbegründet betrachtet und sie daher verworfen. Der Mann muss nun wegen zehn Fällen unterschiedlicher Sexualverbrechen an einer Minderjährigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.