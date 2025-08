Bier, Bar, Bahnhof: Chemnitzer gründet mit 22 Jahren seine eigene Biermarke

Nino Munzer betreibt seit drei Jahren eine Braumanufaktur am Bahnhof Mitte. Mittlerweile beliefert er 20 Geschäfte und beim Werksverkauf stehen die ersten Kunden schon vor Öffnung vor der Tür. Was ist sein Geheimrezept?

Ob es der Geruch aus der Zwönitzer Brauerei war, an der er als Jugendlicher oft vorbeispazierte, oder seine Faszination für das Handwerk – so genau weiß Nino Munzer nicht mehr, was ihn zum Bierbrauen gebracht hat. Was er allerdings schon früh wusste, dass er sein eigener Chef sein will, so wie sein Vater und seine Großeltern auch.