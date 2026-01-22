Bike-Sharing bald auch in Chemnitz? Anbieter Nextbike zeigt Interesse

Chemnitz
Fahrräder zum Ausleihen sind in Chemnitz nur schwer zu finden. Doch der Bedarf ist da, bestätigen etwa Gästeführer. Eine Initiative aus der Politik macht sich stark für ein flächendeckendes Angebot.
Chemnitz hat im Kulturhauptstadtjahr überrascht – zumeist positiv. Was bei manchem Besucher weniger gut ankam: Das nicht zuletzt bei Touristen beliebte Ausleihen von Fahrrädern ist in der Stadt eher unpraktisch organisiert. Während in vielen vergleichbar großen Städten etablierte Bikesharing-Anbieter im Stadtbild vielerorts präsent sind...
