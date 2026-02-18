MENÜ
  • Bis dass der Tüv uns scheidet: Warum wir so alte Autos fahren

300.000 Kilometer, das bedeutete siebeneinhalb Erdumrundungen, angetrieben durch mickrige 105 PS. 300.000 Kilometer bedeuten, dass ich Dieselkraftstoff im Wert von mindestens 25.000 Euro ins Universum geblasen habe.
Reporterin Manuela Müller. Ihr Auto wurde zum Chuck Norris der Straßen. Nicht mehr Auto, sondern Zustand.
Der Schlüssel hängt an einer geflochtenen Schnur. Ich habe nicht gezählt, wie viele Schlüsselanhänger meine Kinder im Laufe dieses Autolebens gebastelt haben.
Autohändler Frank Demmler beobachtet gerade Verschiebungen. „Die meisten Käufer sind ein Level nach unten gerutscht.“
Vignetten wie Trophäen, jede eine Erinnerung.
In der Beifahrertür liegt das aufgeschlagene Buch, das ich lese, wenn ich irgendwo auf einem Parkplatz auf jemanden warte.
Überbleibsel einer flimmernden Sommernacht. Wir waren auf dem Weg zum Konzert nach Dresden, und ich hatte die beste Band der Welt an Bord.
Reporterin Manuela Müller: Wäre ihr Fahrstil eine Farbe, dann beige.
Bis dass der Tüv uns scheidet: Warum wir so alte Autos fahren
Von Manuela Müller
Seit Volkswagen weniger Autos verkauft, zittert der ganze Landstrich. Jetzt kommen wir ins Spiel, die ihre alten fahren, bis sie auseinanderfallen. Mein Golf hat 300.000 Kilometer runter. Noch nie rollten auf deutschen Straßen so viele alte Autos wie heute. Warum wir so sehr an unseren alten hängen.

Das erste Auto, das mir etwas bedeutet hat, war ein knallroter Ferrari. Sein leises Surren, die schöne, leicht aggressive Gestalt, ich liebte ihn. Mein Ferrari fuhr mit Strom aus Batterien. Die Karosserie bestand aus Plastik. Es war ein ferngesteuertes Spielzeugauto, das abends neben meinem Bett parkte. Ich war acht.
