BMW brennt nahe der A 4 in Chemnitz aus

Das Auto wurde komplett zerstört. Laut Polizei gibt es deutliche Hinweise auf die Ursache.

In Chemnitz ist unweit der Autobahn 4 am Donnerstagmorgen ein Auto in Flammen aufgegangen. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen BMW. Er stand auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Leipziger Straße im Stadtteil Borna-Heinersdorf, nicht weit entfernt vom Autobahnkreuz Chemnitz. Das Auto brannte komplett aus.