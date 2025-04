Böhmermann startet finale Etappe nach Chemnitz: „Nur den Nischel abklatschen“

Der TV-Satiriker dürfte noch in Jena am Frühstückstisch sitzen. Am Nachmittag will er in Chemnitz sein. Lange bleiben will er offenbar nicht.

Auf seiner Reise von Köln in die Kulturhauptstadt Chemnitz steht heute die letzte Etappe für den TV-Satiriker Jan Böhmermann auf dem Plan. Er startet am Vormittag in Jena, will am Nachmittag in Chemnitz ankommen. Lange bleiben will er offenbar nicht. Auf Instagram sagte er gestern Abend: „Den Nischel abklatschen und das war's." Nicht...