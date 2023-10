Bombendrohung an Chemnitzer Schule

Betroffen ist die Oberschule Am Körnerplatz. Die Polizei hat das Gebäude am Montagvormittag durchsucht.

Chemnitz.

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, gab es gegen die Oberschule Am Körnerplatz eine Bombendrohung. Ein entsprechendes anonymes Schreiben sei bereits am Sonntag bei der Schule per Mail gelandet und an die Polizei weitergeleitet worden. Am Montagvormittag wurde die Schule aufgrund dieser Gefahrenlage durchsucht. Es sei nichts gefunden worden, so eine Polizeisprecherin. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung hätten sich keine Schüler im Gebäude befunden. (suki)