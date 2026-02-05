Boofeabend in Chemnitz soll Lust auf die Kanaren machen

André Schumacher fotografiert für „Die Zeit“ oder die „FAZ“. Der Chemnitzer Boofeladen hat ihn für Freitag nach Chemnitz geholt. Wo der Vortrag läuft und was der Eintritt kostet.

Die Kanaren kennt jeder: Mehr als zehn Millionen Touristen reisen jedes Jahr auf die Inseln. Weltenbummler André Schumacher fand heraus: In Wahrheit sind die Inseln anders, als die meisten glauben. Von witzigen Geschichten, kuriosen Entdeckungen und haarsträubenden Momenten erzählt der Fotokünstler bei Kerzenschein und Rotwein: Steigert... Die Kanaren kennt jeder: Mehr als zehn Millionen Touristen reisen jedes Jahr auf die Inseln. Weltenbummler André Schumacher fand heraus: In Wahrheit sind die Inseln anders, als die meisten glauben. Von witzigen Geschichten, kuriosen Entdeckungen und haarsträubenden Momenten erzählt der Fotokünstler bei Kerzenschein und Rotwein: Steigert...