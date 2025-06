Brand einer Lagerhalle in Chemnitz: Warnung vor Rauchentwicklung im Stadtteil Furth

Am Samstag kam es auf der B 107 in Chemnitz zu Verkehrsbehinderungen wegen eines Feuerwehreinsatzes. Anwohner sollen Fenster geschlossen halten.

Eine Rauchsäule war am Samstagabend über dem Norden von Chemnitz zu sehen: An der B 107/Chemnitztalstraße war es gegen 18 Uhr zum Brand einer Lagerhalle gekommen. Laut Polizei waren zunächst Europaletten vor der Halle in Brand geraten. Verletzt wurde ersten Informationen der Polizei zufolge niemand. Zwischen Further Trift und dem Ortsausgang...