Brand in Chemnitzer Mehrfamilienhaus: Mann rettet sich mit Sprung aus Fenster und verletzt sich schwer

Schwerer Wohnungsbrand in Chemnitz: Die Feuerwehr rettet einen Mann mit der Drehleiter. Ein weiterer springt aus dem Fenster. Beide landen im Krankenhaus.

Wegen eines Wohnungsbrandes mussten Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Samstag in den Chemnitzer Stadtteil Schönau ausrücken. In der dortigen Bahnstraße war gegen 23 Uhr in einem Mehrfamilienhaus ein Wohnungsbrand ausgebrochen. In der betroffenen Wohnung waren zwei Männer zugegen. Einer von ihnen (28 Jahre alt) brachte sich auf dem Balkon...