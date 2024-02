Brand in Mehrfamilienhaus auf Chemnitzer Sonnenberg

Die Mieter des Hauses an der Zietenstraße konnten sich am Mittwochmorgen retten. Die Brandursache ist noch unklar.

Chemnitz.

Die Chemnitzer Feuerwehr ist am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr zu einem Löscheinsatz auf den Sonnenberg gerufen worden. In einem Mehrfamilienhaus an der Zietenstraße brannte es in einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Die zwölf Bewohner des Hauses wurden von einem Passanten gewarnt und konnten das Haus rechtzeitig verlassen, darunter auch die Mieterin der Brandwohnung. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Das Feuer muss demnach in der Nähe eines Sofas entstanden sein. Genaue Angaben zur Entstehung gebe es noch nicht. Der Brandursachenermittler ist am heutigen Mittwoch vor Ort. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Wohnungen der anderen Mieter blieben unbeschadet, sie konnten bereits wieder in ihre Wohnungen zurück. (cma)