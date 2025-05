Brauereimarkt Chemnitz 2025 - Öffnungszeiten, Programm, Preise.

Chemnitz 3 min.

Brauereimarkt in Chemnitz: Das ist der Hit in diesem Jahr

Achtel-Liter-Gläser in limitierter Stückzahl – damit sollen Gäste überall probieren können. Das erfordere Geschick am Zapfhahn, räumen die Veranstalter ein. Was der 5. Brauereimarkt in Chemnitz noch bietet.