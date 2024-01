Braunkohleausstieg in Chemnitz: Kraftwerk stillgelegt

Im Livestream konnte die Kraftwerks-Stilllegung mitverfolgt werden.

Chemnitz.

Der Chemnitzer Energieversorger Eins hat der Braunkohle den Stecker gezogen. Am Donnerstag, ab 10.30 Uhr, wurde in der Frühschicht das Kraftwerk Chemnitz-Nord heruntergefahren. Es hat bisher Haushalte und Unternehmen mit Wärme und Strom aus Braunkohle versorgt und gilt als größte CO2-Schleuder in der Region. Die beiden Blöcke werden durch gasbetriebene Motorenkraftwerke ersetzt.