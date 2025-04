Bremsversagen führt zu Auffahrunfall in Chemnitz

Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und es entstand ein fünfstelliger Sachschaden.

Der 20-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters hat am Freitagnachmittag in Chemnitz an der Kreuzung August-Bebel-Straße/ Straße der Nationen einen Unfall mit hohem Sachschaden und Verletzten verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Wagen nahezu ungebremst auf einen an der Ampel wartenden Ford Focus auf. Laut Polizei soll der Unfall auf einen...