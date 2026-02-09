MENÜ
In der Nacht zu Montag brannten in Burgstädt mehrere Autos.
In der Nacht zu Montag brannten in Burgstädt mehrere Autos. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Chemnitz Umland
Brennende Autos in Burgstädt
Von Susanne Kiwitter
In der Nacht zu Montag musste die Feuerwehr in Burgstädt ausrücken.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Montag mussten Polizei und Feuerwehr in Burgstädt in die Kurt-Mauersberger-Straße ausrücken. Auf einem Parkplatz brannten zwei Autos – ein Toyota und ein Kia – lichterloh. Eine Hecke und zwei weitere abgestellte Pkw – ein Renault und ein Mercedes – seien ebenfalls schon beschädigt gewesen, teilt...
