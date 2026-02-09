MENÜ
  • Brennende Autos in Burgstädt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In der Nacht zu Montag brannten in Burgstädt mehrere Autos.
In der Nacht zu Montag brannten in Burgstädt mehrere Autos. Bild: Harry Härtel
In der Nacht zu Montag brannten in Burgstädt mehrere Autos.
In der Nacht zu Montag brannten in Burgstädt mehrere Autos. Bild: Harry Härtel
Chemnitz Umland
Brennende Autos in Burgstädt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung
Von Susanne Kiwitter
In der Nacht zu Montag musste die Feuerwehr in Burgstädt ausrücken. Der Schaden ist groß.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Montag mussten Polizei und Feuerwehr in Burgstädt in die Kurt-Mauersberger-Straße ausrücken. Auf einem Parkplatz brannten zwei Autos – ein Toyota und ein Kia – lichterloh. Eine Hecke und zwei weitere abgestellte Pkw – ein Renault und ein Mercedes – seien ebenfalls schon beschädigt gewesen, teilt...
Erschienen am: 09.02.2026 | 14:04 Uhr
04.02.2026
3 min.
Burgstädter will Bahnhof umgestalten: Bürgermeister ärgert sich über Verzögerungen beim Gleisausbau für den RE 6
Unfallgefahr am Bahnhof Burgstädt: Fußgänger, Busse und Autos müssen teilweise die gleichen Flächen nutzen.
Die Deutsche Bahn will die Strecke von Chemnitz nach Leipzig überwiegend zweigleisig ausbauen. Zugleich möchte Burgstädt seinen Bahnhof daran anpassen. Unklare Pläne der Bahn sorgen aber für Ärger.
Uwe Rechtenbach
07.02.2026
5 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 36 Bilder
Hans Oliver Naumann und Annika Pfaff’s letzte große Party zu zweit
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautete das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzerten und funkelten die Outfits.
unserer Redaktion
16:47 Uhr
3 min.
McLaren-Boss: Keine Ungleichbehandlung der Piloten zurück
Der eine will Weltmeister werden, der andere ist es schon: Oscar Piastri (l) und Lando Norris. (Archivbild)
Die Papaya-Regeln bestimmen die Vorfahrt bei McLaren. Werden sie eher zugunsten von Weltmeister Lando Norris und gegen Oscar Piastri ausgelegt?
16:49 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
05.02.2026
4 min.
Burgstädt: Kunstzirkel verliert nach Jubiläumsjahr seine Galerie
Jeden Montag trifft sich der Kunstzirkel „Unser Kunstwerk“ in den Räumen an der August-Bebel-Straße in Burgstädt – auch zur nachträglichen Weihnachtsfeier Anfang Februar.
Die Galerie „Art Forum“ ist seit Ende Dezember geschlossen. Der Kunstzirkel der Stadt bleibt trotzdem aktiv und sucht nach neuen Ausstellungsmöglichkeiten – auch für teils Jahrhunderte alte Druckwerkzeuge. Welche Rolle ein Tierarzt dabei spielt.
Matthias Zwarg
Mehr Artikel