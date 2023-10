Brennpunkt Chemnitzer Innenstadt: Reizgasattacke in Straßenbahn und Verfolgungsjagd

Die Polizei ist am Mittwoch zu mehreren Einsätzen in der Innenstadt ausgerückt. Dabei wurden Personen verletzt. Unklar ist noch das Geschehen am Wall.

Streit in der Straßenbahn und am Wall sowie eine Verfolgungsjagd in der Innenstadt: Die Polizei war am Mittwoch mehrfach gefordert. Streit in der Straßenbahn und am Wall sowie eine Verfolgungsjagd in der Innenstadt: Die Polizei war am Mittwoch mehrfach gefordert.