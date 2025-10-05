Brühl oder Kaßberg: Wo geht in Chemnitz mehr in Sachen Gastronomie?

Chemnitz
Der Kaßberg ist als Kiez mit seinen Stammlokalen etabliert, der Brühl soll seit Jahren eine Flaniermeile werden. Was beide Orte verbindet: Immer wieder versuchen sich neue Betreiber mit ihren Konzepten. Was sie zu erzählen haben.
Bei sonnigen Tagen kann der Brühl richtig aufblühen. Zwar stehen am Boulevard viele Ladengeschäfte leer, aber zumindest konnte durch die Kundschaft das überschaubare gastronomische Angebot gehalten oder sogar leicht ausgebaut werden. So wurde das „Dreamers“ von „Bohnenmeister“ Matthias Dallinger gerettet, auch der Eisladen Pinguin ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.