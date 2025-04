Brutaler Überfall auf Chemnitzer Juweliergeschäft: Gleich ums Eck stand ein Streifenwagen

Am helllichten Tag wurde in der Chemnitzer Innenstadt ein 44-jähriger Gold- und Schmuckhändler in seinem Laden überfallen. Wie viel die Täter erbeuteten, ist noch unklar.

In Chemnitz, der Stadt der breiten Straßen, fällt die Börnichsgasse ein wenig aus dem Rahmen. Für gewöhnlich sind dort, zwischen Düsseldorfer Platz und Innerer Klosterstraße, nur Fußgänger unterwegs. Links und rechts Läden und Boutiquen, an der Ecke ein Café. An den Tischen davor nippen Menschen an ihrem Cappuccino, genießen die...