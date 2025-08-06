Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese

Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.

Mittwochabend in Chemnitz: Während in der Innenstadt die Menschen das Weinfest genießen, ist im Küchwald die Hölle los. Tausende Fans sind auf dem Weg zur Küchwaldwiese. Dort spielt ab 19 Uhr Bryan Adams, der kanadische Superstar. Mittwochabend in Chemnitz: Während in der Innenstadt die Menschen das Weinfest genießen, ist im Küchwald die Hölle los. Tausende Fans sind auf dem Weg zur Küchwaldwiese. Dort spielt ab 19 Uhr Bryan Adams, der kanadische Superstar.