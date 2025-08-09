Bryan-Adams-Konzert: Hat das gemalte Bild einer 21-Jährigen den Superstar in Chemnitz erreicht?

Schon Stunden vor dem Konzert war die Dresdnerin in der Stadt. „Es war wunderschön“, sagt sie später. Aber was wurde aus der Fan-Art und was machte der Kanadier vor dem Auftritt?

Eleni Haase ist seit Jahren Fan von Bryan Adams. Beim Konzert am Mittwoch auf der Küchwaldwiese, es war ihr fünftes mit Bryan Adams, hatte sie ein besonderes Geschenk dabei: ein selbst gemaltes Bild, auf dem Adams und Gitarrist Keith Scott verewigt sind. Ihr Ziel: Es persönlich oder über ein Crew-Mitglied zu übergeben.