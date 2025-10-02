Burg Rabenstein wird zum Wikingerlager

Vom 3. bis 5. Oktober bietet die Möglichkeit, grobschlächtigen Raufereien und Schwertkämpfen zuzuschauen und das Lagerleben zu erleben.
Wer erleben möchte, wie Männer und Frauen längst vergangene Lebensweisen nachstellen, soll vom 3. bis 5. Oktober auf der Burg Rabenstein auf seine Kosten kommen, die sich an den drei Tagen in ein Wikingerlager (im Bild eine frühere Veranstaltung) verwandeln soll. Geboten wird laut dem Veranstalter Musik, Kämpfe, Handwerk und Lagerleben. Auf dem Programm stehen Stock- und Schwertkämpfe, aber auch Raufereien. Dazu spielen Musikanten auf, Gaukler unterhalten das Publikum, Handwerker stellen ihre Arbeit vor und Händler bieten an Marktständen unter anderem Speisen an. Dazu soll es eine Reihe von Mitmach-Aktionen geben, beispielsweise für Kinder Kerzenziehen, Eselreiten, Armbrustschießen und ein historisches Kinderkarussell. Geöffnet ist der historische Markt ab 11 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro (ermäßigt 6 Euro). Wer im historischen Kostüm erscheint, zahlt 8 Euro. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 30 Euro. (gp)