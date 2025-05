Burger-Menü als Dankeschön für Blutspende in Chemnitzer Diner

Zusammen mit dem Restaurant bittet das DRK Erwachsene, dabei zu helfen, dass auch über den Sommer Blutpräparate für Patienten bereitliegen.

Chemnitz.

Noch vor dem Weltblutspendetag am 14. Juni laden das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und „50´s ville Diner“ in Chemnitz zu einer gemeinsamen Blutspendeaktion ein: Am 3. und am 4. Juni können Erwachsene jeweils in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr mit ihrer Spende in dem Restaurant in der Zwickauer Straße 128 dazu beitragen, dass die Versorgung von Patienten mit Blutpräparaten in Sachsen auch in der Sommer- und Ferienzeit gewährleistet werden kann. Als Dankeschön erhalten alle Spenderinnen und Spender ein Burger-Menü, kündigt der DRK-Blutspendedienst an. (gp)